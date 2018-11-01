Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в новогоднюю ночь на ТВ





По словам Вадима Манукяна, появление новых лиц на телеэкранах не принесло ожидаемого эффекта. После нового года с Бузовой ему захотелось чего-то фундаментального. Сравнив выступление молодой певицы с Примадонной, эксперт понял, что он соскучился по Алле Пугачевой.Вадим Манукян поинтересовался у Пугачевой, какой сюрприз она приготовила своим поклонникам в новогоднюю ночь, и на каком канале ее можно будет увидеть. Сама Примадонна слова члена экспертного совета никак не прокомментировала.