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Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в новогоднюю ночь на ТВ

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян признался, что хотел бы увидеть на телевидении в новогоднюю ночь Аллу Пугачеву. Ранее он считал, что на праздничных мероприятиях должно появляться больше новых лиц, но после новогодней ночи с Ольгой Бузовой он поменял свое мнение.

Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в новогоднюю ночь на ТВ

По словам Вадима Манукяна, появление новых лиц на телеэкранах не принесло ожидаемого эффекта. После нового года с Бузовой ему захотелось чего-то фундаментального. Сравнив выступление молодой певицы с Примадонной, эксперт понял, что он соскучился по Алле Пугачевой.

Вадим Манукян поинтересовался у Пугачевой, какой сюрприз она приготовила своим поклонникам в новогоднюю ночь, и на каком канале ее можно будет увидеть. Сама Примадонна слова члена экспертного совета никак не прокомментировала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:16

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