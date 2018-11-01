Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в новогоднюю ночь на ТВ
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян признался, что хотел бы увидеть на телевидении в новогоднюю ночь Аллу Пугачеву. Ранее он считал, что на праздничных мероприятиях должно появляться больше новых лиц, но после новогодней ночи с Ольгой Бузовой он поменял свое мнение.
По словам Вадима Манукяна, появление новых лиц на телеэкранах не принесло ожидаемого эффекта. После нового года с Бузовой ему захотелось чего-то фундаментального. Сравнив выступление молодой певицы с Примадонной, эксперт понял, что он соскучился по Алле Пугачевой.
Вадим Манукян поинтересовался у Пугачевой, какой сюрприз она приготовила своим поклонникам в новогоднюю ночь, и на каком канале ее можно будет увидеть. Сама Примадонна слова члена экспертного совета никак не прокомментировала.
По словам Вадима Манукяна, появление новых лиц на телеэкранах не принесло ожидаемого эффекта. После нового года с Бузовой ему захотелось чего-то фундаментального. Сравнив выступление молодой певицы с Примадонной, эксперт понял, что он соскучился по Алле Пугачевой.
Вадим Манукян поинтересовался у Пугачевой, какой сюрприз она приготовила своим поклонникам в новогоднюю ночь, и на каком канале ее можно будет увидеть. Сама Примадонна слова члена экспертного совета никак не прокомментировала.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:16