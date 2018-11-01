АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно покормить сороку
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Представлены 4 модификации Kia Telluride для экстремального бездорожья

Компания KIA представила 4 модификации автомобиля Telluride в рамках тюнинг-шоу SEMA. Каждая из моделей рассчитана под особый вид труднопроходимого участка от экстремального бездорожья до пустыни.

Представлены 4 модификации Kia Telluride для экстремального бездорожья

Telluride Horizon Roamer разрабатывался с расчетом на то, что будет использоваться в трейлах. В связи с этим, модель для бездорожья получила достаточно серьезную защиту днища. Кроме того, отмечается наличие надежной лифт-подвески, а также экспедиционного багажника. Cadet Leader во многом напоминает предыдущую модификацию, однако имеются и отличия. В частности, модель оснащена дополнительными контейнерами для всевозможного оборудования и поисковыми фарами. Telluride Desert Drifter создан для пересечения пустыни. Надежная защита днища и передней части кузова, а также дополнительные контейнеры для багажа и прямоточный глушитель делают автомобиль отличным выбором для засушливой песчаной местности.

Последняя модификация имеет название Telluride Baja Glider. Ее разрабатывали под влиянием гоночных внедорожников. Среди особенностей стоит отметить силовой бампер с защищающей металлической пластиной, а также дополнительное осветительное оборудование.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Forbes опубликовали официальный доход Ксении
Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки
В Подмосковье пресекли деятельность банды
«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от
Ученые из Самары научились превращать теплый
Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”
Apple блокирует некоторые мобильные приложения в
Представлены 4 модификации Kia Telluride для
Ученые назвали причину бессознательного занятия
Во Франции расследуют многочисленные случаи
Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы –
В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских
У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
На «Авито» выяснили, где российским студентам
Виктория Романец выложила в Instagram фото своей
Откровенный клип Анны Седоковой запретили к
Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в
Смартфон-раскладушку Samsung W2019 показали на
Жена Святослава Ещенко обвинила юмориста в изменах
Ученые: Удаление аппендикса снижает риск
Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где
Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы
На портале Reddit в честь Хеллоуина показали
На фоне Луны уфологи сняли НЛО с хаотичной
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно
В Сети опубликовали интимное фото Ивана Урганта
В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили
Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с
Клад из 135 старинных монет найден на Софийской
Просмотреть все новости