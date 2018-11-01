Представлены 4 модификации Kia Telluride для экстремального бездорожья





Telluride Horizon Roamer разрабатывался с расчетом на то, что будет использоваться в трейлах. В связи с этим, модель для бездорожья получила достаточно серьезную защиту днища. Кроме того, отмечается наличие надежной лифт-подвески, а также экспедиционного багажника. Cadet Leader во многом напоминает предыдущую модификацию, однако имеются и отличия. В частности, модель оснащена дополнительными контейнерами для всевозможного оборудования и поисковыми фарами. Telluride Desert Drifter создан для пересечения пустыни. Надежная защита днища и передней части кузова, а также дополнительные контейнеры для багажа и прямоточный глушитель делают автомобиль отличным выбором для засушливой песчаной местности.Последняя модификация имеет название Telluride Baja Glider. Ее разрабатывали под влиянием гоночных внедорожников. Среди особенностей стоит отметить силовой бампер с защищающей металлической пластиной, а также дополнительное осветительное оборудование.