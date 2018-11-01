Откровенный клип Анны Седоковой запретили к показу на телевидении
К показу на телевидении запретили новый клип известной российской певицы Анны Седоковой на композицию «Шантарам». Все дело в том, что ролик практически состоит из откровенных сцен.
По словам Седоковой, такое произошло впервые в ее карьере. Ролик действительно получился очень откровенным, но скорее в плане чувств. В некоторых сценах постановочный свет падает на знаменитость таким образом, что может создаться впечатление, что она полностью голая. Режиссером клипа «Шантарам» стал легендарный Алан Бадоев.
Седокова добавила, что видеоклип содержит много боли, и целью было рассказать общественности об умирающих чувствах. Само видео артистка назвала «острым», но сама она осталась довольна проделанной работой. Экс-солистке группы «ВИА Гра» нравятся композиции собственного сочинения и снятые на них видео. Она добавляет, что у каждого есть возможность найти что-то свое.
В Instagram поклонники поддержали кумира и призвали не переживать по поводу того, что клип не покажут по телевидению. Сейчас есть множество иных медиаплощадок, где все желающие смогут ознакомиться с новой работой Седоковой.
По словам Седоковой, такое произошло впервые в ее карьере. Ролик действительно получился очень откровенным, но скорее в плане чувств. В некоторых сценах постановочный свет падает на знаменитость таким образом, что может создаться впечатление, что она полностью голая. Режиссером клипа «Шантарам» стал легендарный Алан Бадоев.
Седокова добавила, что видеоклип содержит много боли, и целью было рассказать общественности об умирающих чувствах. Само видео артистка назвала «острым», но сама она осталась довольна проделанной работой. Экс-солистке группы «ВИА Гра» нравятся композиции собственного сочинения и снятые на них видео. Она добавляет, что у каждого есть возможность найти что-то свое.
В Instagram поклонники поддержали кумира и призвали не переживать по поводу того, что клип не покажут по телевидению. Сейчас есть множество иных медиаплощадок, где все желающие смогут ознакомиться с новой работой Седоковой.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:20