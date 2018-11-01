Смартфон-раскладушку Samsung W2019 показали на новых фото
Инсайдеры показали на новых живых фото в Сети смартфон-раскладушку Samsung W2019. Устройство придет на смену модели Samsung W2018.
Гаджет работает на базе нового процессора SoC Snapdragon 845. Смартфон оснащен двумя дисплеями диагональю 4,2 дюйма и аккумуляторной батареей емкостью 4,2 дюйма каждый. Камеры Samsung W2019 позаимствовали у Galaxy S9 Plus.
На опубликованных снимках отчетливо видна кнопка Bixby и порт USB-C, однако разъем 3,5 миллиметров для стандартных наушников отсутствует. Точная стоимость устройства не называется. По некоторой информации, цена гаджета составит от 2500 до 3000 долларов. Вероятнее всего Samsung W2019 будет продаваться исключительно на китайском рынке. Фотографии модели доступны по ссылке.
Гаджет работает на базе нового процессора SoC Snapdragon 845. Смартфон оснащен двумя дисплеями диагональю 4,2 дюйма и аккумуляторной батареей емкостью 4,2 дюйма каждый. Камеры Samsung W2019 позаимствовали у Galaxy S9 Plus.
На опубликованных снимках отчетливо видна кнопка Bixby и порт USB-C, однако разъем 3,5 миллиметров для стандартных наушников отсутствует. Точная стоимость устройства не называется. По некоторой информации, цена гаджета составит от 2500 до 3000 долларов. Вероятнее всего Samsung W2019 будет продаваться исключительно на китайском рынке. Фотографии модели доступны по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:11