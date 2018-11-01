Жена Святослава Ещенко обвинила юмориста в изменах





В браке супруги прожили 20 лет. В последние годы их связывал исключительно сын, а былая искра уже пропала. Ещенко стал гостем программы Андрея Малахова «Прямой эфир», где публично заявил, что с супругой больше жить не может из-за постоянных разногласий. Но его супруга заявила о систематических изменах. Когда-то она приехала к юмористу в загородный дом и увидела, что там проживают пять других дам. Обвинения в свой адрес юморист отрицает. По его словам, во время измен его «никто не ловил за руку», поэтому неверность доказать практически невозможно.В последние два года супруги жили раздельно и виделись очень редко. Некоторое время назад Ещенко предлагал жене начать новые отношения и даже завести любовника. Звездная пара утверждает, что развод – осознанное решение. При этом супругам придется делить совместно нажитое имущество и накопленные денежные средства. Также предстоит решить вопрос с выступлениями Ещенко, поскольку именно супруга выступала его директором.