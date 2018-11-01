Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы простуды





Ученые сами удивились полученным результатам. Слизь продуцируется клетками в носу, легких и синусах. В ее составе присутствует вода, белки и соль. Все это должно препятствовать тому, чтобы в организм попадали бактерии и грязь. В слизи также имеются антибактериальные ферменты, которые должны убивать вредные вещества и защищать пациента от разнообразных инфекций, в том числе простуды.Слизь из носового прохода отходит обратно к горлу за счет того, что при проглатывании происходит влияние микроскопических волосков. Однако ее переизбыток нередко провоцирует аллергию, кашель, боль в горле и хрипоту в голосе. На этом фоне употребление молока только усиливает симптомы, отметили ученые.Почти 1000 лет назад еврейский доктор Моисей Маймонид написал, что употребление молоко только усложняет течение простуды. с тех пор в странах Запада медики не рекомендовали этот напиток. Но в постсоветских странах горячее молоко всегда давалось детям для укрепления иммунитета.