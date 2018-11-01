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Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы простуды

Медики рассказали, что молоко может ухудшать общую симптоматику простуды. В особенности речь идет о пациентах, у которых наблюдается избыточное выделение слизи. Материалы исследования обнародованы в издании Laryngoscope.

Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы простуды

Ученые сами удивились полученным результатам. Слизь продуцируется клетками в носу, легких и синусах. В ее составе присутствует вода, белки и соль. Все это должно препятствовать тому, чтобы в организм попадали бактерии и грязь. В слизи также имеются антибактериальные ферменты, которые должны убивать вредные вещества и защищать пациента от разнообразных инфекций, в том числе простуды.

Слизь из носового прохода отходит обратно к горлу за счет того, что при проглатывании происходит влияние микроскопических волосков. Однако ее переизбыток нередко провоцирует аллергию, кашель, боль в горле и хрипоту в голосе. На этом фоне употребление молока только усиливает симптомы, отметили ученые.

Почти 1000 лет назад еврейский доктор Моисей Маймонид написал, что употребление молоко только усложняет течение простуды. с тех пор в странах Запада медики не рекомендовали этот напиток. Но в постсоветских странах горячее молоко всегда давалось детям для укрепления иммунитета.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:35

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