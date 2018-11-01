Ученые: Удаление аппендикса снижает риск Паркинсона





По словам экспертов, исследования показали достаточно большой процент снижения риска появления рассматриваемого заболевания. В среднем, шанс заболеть Паркинсоном после удаления аппендикса снижается на 19 процентов. Данный показатель является весьма существенным, в особенности, если он применяется совместно с другими методами по предотвращению неврологической болезни. Несмотря на это, для жителей сельской местности он равняется 25%, что в случае успешной операции и комбинации методов по предотвращению Паркинсона практически не дает шансов для развития нейродегенеративному заболеванию. Данным недугом страдает около 1% населения Земли, а факторы, влияющие на его прогресс, пока остаются неизвестными.Несмотря на то, что удаление аппендикса способствует снижению риска заболевания, вещества, отвечающие за развитие Паркинсона, есть также в организме и у здоровых людей. По мнению некоторых экспертов, это совпадение, что аппендикс, в какой-то момент, начинает наносить вред мозгу.