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Ученые: Удаление аппендикса снижает риск Паркинсона

Ученые из Исследовательского института Ван Анделя выявили пользу удаления аппендикса. По словам специалистов, данная операция существенно снижает риск болезни Паркинсона, сообщает издание Science Translational Medicine.

Ученые: Удаление аппендикса снижает риск Паркинсона

По словам экспертов, исследования показали достаточно большой процент снижения риска появления рассматриваемого заболевания. В среднем, шанс заболеть Паркинсоном после удаления аппендикса снижается на 19 процентов. Данный показатель является весьма существенным, в особенности, если он применяется совместно с другими методами по предотвращению неврологической болезни. Несмотря на это, для жителей сельской местности он равняется 25%, что в случае успешной операции и комбинации методов по предотвращению Паркинсона практически не дает шансов для развития нейродегенеративному заболеванию. Данным недугом страдает около 1% населения Земли, а факторы, влияющие на его прогресс, пока остаются неизвестными.

Несмотря на то, что удаление аппендикса способствует снижению риска заболевания, вещества, отвечающие за развитие Паркинсона, есть также в организме и у здоровых людей. По мнению некоторых экспертов, это совпадение, что аппендикс, в какой-то момент, начинает наносить вред мозгу.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:46

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