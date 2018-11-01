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В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили щенка мопса

Необычный криминальный инцидент случился накануне в Москве. Неизвестные злоумышленники похитили щенка породы мопс и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле ВАЗ белого цвета.

В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили щенка мопса

Как сообщили источники в столичных правоохранительных органах, происшествие случилось в районе Вешняки, по улице Старый Гай. Неизвестные люди схватили собаку, сели в машину и уехали. О мотивах похитителей ничего не известно.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:45

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