В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили щенка мопса
Необычный криминальный инцидент случился накануне в Москве. Неизвестные злоумышленники похитили щенка породы мопс и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле ВАЗ белого цвета.
Как сообщили источники в столичных правоохранительных органах, происшествие случилось в районе Вешняки, по улице Старый Гай. Неизвестные люди схватили собаку, сели в машину и уехали. О мотивах похитителей ничего не известно.
Как сообщили источники в столичных правоохранительных органах, происшествие случилось в районе Вешняки, по улице Старый Гай. Неизвестные люди схватили собаку, сели в машину и уехали. О мотивах похитителей ничего не известно.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:45