В Сети опубликовали интимное фото Ивана Урганта
В Сети накануне было опубликовано интимное фото телеведущего Ивана Урганта. На этот раз снимок не был сделан папарацци, а его опубликовал сам Ургант на своей странице в Instagram.
Судя по описанию к фотографии, телеведущий с юмором относится к скандалам, которые сопровождают российских и зарубежных звезд. Так, недавно в интернете были опубликованы откровенные снимки футболиста Павла Мамаева, который сейчас находится в СИЗО.
Иван Ургант решил высмеять подобные ситуации и выложил оголенное фото себя на велосипеде в черно-белых цветах. В описании он указал, что если в Сеть часто попадают интимные фотографии знаменитостей, украденных хакерами с их телефонов, то не стоит снимки там хранить. По его мнению, намного лучше делать такие публикации в салонах. В комментариях подписчики указали, что на фото голова телеведущего «приклеена» к чужому телу. «Голова его, тело нет. Самая неудачная подделка или фотошоп....Черный пиар, тоже пиар», - написал один из пользователей. На данный момент фотография набрала более 70 тысяч отметок «Нравится» и почти 850 комментариев.
Отметим, что Иван Ургант уже не первый раз выкладывает на своих страницах в социальных сетях скандальные снимки. Не так давно он выложил отредактированное фото обложки популярного журнала, на которой сидит на плечах футболиста Федора Смолова.
Судя по описанию к фотографии, телеведущий с юмором относится к скандалам, которые сопровождают российских и зарубежных звезд. Так, недавно в интернете были опубликованы откровенные снимки футболиста Павла Мамаева, который сейчас находится в СИЗО.
Иван Ургант решил высмеять подобные ситуации и выложил оголенное фото себя на велосипеде в черно-белых цветах. В описании он указал, что если в Сеть часто попадают интимные фотографии знаменитостей, украденных хакерами с их телефонов, то не стоит снимки там хранить. По его мнению, намного лучше делать такие публикации в салонах. В комментариях подписчики указали, что на фото голова телеведущего «приклеена» к чужому телу. «Голова его, тело нет. Самая неудачная подделка или фотошоп....Черный пиар, тоже пиар», - написал один из пользователей. На данный момент фотография набрала более 70 тысяч отметок «Нравится» и почти 850 комментариев.
Отметим, что Иван Ургант уже не первый раз выкладывает на своих страницах в социальных сетях скандальные снимки. Не так давно он выложил отредактированное фото обложки популярного журнала, на которой сидит на плечах футболиста Федора Смолова.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:00