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Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с Бузовой обошелся ему в 120 тысяч рублей

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев продолжает оправдываться перед зрителями и настаивает, что он не альфонс, а тратил на потенциальную невесту свои деньги и очень немаленькие.

Несмотря на то, что финальный выпуск шоу «Замуж за Бузову» все посмотрели уже давно, обсуждение участников этого проекта не утихает и поклонники продолжают «терзать» Дениса Лебедева за то, что он обманул и Ольгу Бузову, и самих телезрителей.

Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с Бузовой обошелся ему в 120 тысяч рублей

В свое оправдание Лебедев рассказывает, как ухаживал за Бузовой, и о том, как любит ее до сих пор.

Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с Бузовой обошелся ему в 120 тысяч рублей

Сыровар считает, что Ольга заслуживает лучших подарков и украшений, а один из походов в ресторан обошелся Лебедеву в 120 тысяч рублей.

Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с Бузовой обошелся ему в 120 тысяч рублей

В одном из последних интервью Денис Лебедев отметил, что Ольга для него идеальная женщина, и он надеется, что она простит его за все недоразумения, ведь он продолжает ее любить и готов отказаться от других женщин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:39

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