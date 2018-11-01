Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с Бузовой обошелся ему в 120 тысяч рублей





Несмотря на то, что финальный выпуск шоу «Замуж за Бузову» все посмотрели уже давно, обсуждение участников этого проекта не утихает и поклонники продолжают «терзать» Дениса Лебедева за то, что он обманул и Ольгу Бузову, и самих телезрителей.В свое оправдание Лебедев рассказывает, как ухаживал за Бузовой, и о том, как любит ее до сих пор.Сыровар считает, что Ольга заслуживает лучших подарков и украшений, а один из походов в ресторан обошелся Лебедеву в 120 тысяч рублей.В одном из последних интервью Денис Лебедев отметил, что Ольга для него идеальная женщина, и он надеется, что она простит его за все недоразумения, ведь он продолжает ее любить и готов отказаться от других женщин.