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Клад из 135 старинных монет найден на Софийской набережной в Москве

Уникальный клад из 135 старинных монет случайно нашли на Софийской набережной напротив Кремля в Москве. Об этом сообщает официальный портал столичного правительства.

Клад из 135 старинных монет найден на Софийской набережной в Москве

Археологи исследовали находку и заявили, что она имеет большое культурно-историческое значение, несмотря на скромный номинал монет: всего было обнаружено 2 рубля 36 копеек, датируемых рубежом XIX -XX веков. На этот период времени за день рабочий получал от 30 до 50 копеек.

Сделать находку удалось во время строительных работ. Клад располагался на глубине около полутора метров. На монетах обнаружены следы кожи, что позволило ученым сделать вывод: первоначально деньги хранились в кожаном кошельке, который от времени истлел. За десятки лет монеты и сами покрылись следами коррозии, но после реставрации эти артефакты поступят на хранение в один из столичных музеев.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:21

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