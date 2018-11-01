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Два человека погибли в утреннем ДТП под Тулой на трассе «Дон»

Два человека погибли в утреннем ДТП под Тулой, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Трагический инцидент с участием микроавтобуса Ford случился на 275 километре трассы «Дон», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по региону.

Два человека погибли в утреннем ДТП под Тулой на трассе «Дон»

В микроавтобусе находились рабочие из Орловской области, направлявшиеся в Московскую область. Примерно в 04:45 по московскому времени машина съехала в кювет и опрокинулась. Два человека погибли.

По информации из Ефремовской райбольницы, после ДТП к ним были госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Также эксперты проверят техническую исправность автомобиля.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:07

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