Два человека погибли в утреннем ДТП под Тулой на трассе «Дон»





В микроавтобусе находились рабочие из Орловской области, направлявшиеся в Московскую область. Примерно в 04:45 по московскому времени машина съехала в кювет и опрокинулась. Два человека погибли.По информации из Ефремовской райбольницы, после ДТП к ним были госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.По предварительной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Также эксперты проверят техническую исправность автомобиля.