Два человека погибли в утреннем ДТП под Тулой на трассе «Дон»
Два человека погибли в утреннем ДТП под Тулой, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Трагический инцидент с участием микроавтобуса Ford случился на 275 километре трассы «Дон», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по региону.
В микроавтобусе находились рабочие из Орловской области, направлявшиеся в Московскую область. Примерно в 04:45 по московскому времени машина съехала в кювет и опрокинулась. Два человека погибли.
По информации из Ефремовской райбольницы, после ДТП к ним были госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Также эксперты проверят техническую исправность автомобиля.
В микроавтобусе находились рабочие из Орловской области, направлявшиеся в Московскую область. Примерно в 04:45 по московскому времени машина съехала в кювет и опрокинулась. Два человека погибли.
По информации из Ефремовской райбольницы, после ДТП к ним были госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Также эксперты проверят техническую исправность автомобиля.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:07