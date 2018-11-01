Ольга Бузова в Instagram заявила, что в России стали меньше курить

«Очень приятно, что это становится трендом, и это подтверждает статистика. Наконец-то дымить перестало быть «модным»», - подписывает Бузова пост.

Накануне девушка выложила в Instagram публикацию, где выразила радость от популяризации ЗОЖ среди населения. В частности, Ольга заметила, что в последнее время в России люди стали меньше курить.Она добавляет, что за границей буквально все курят, а вот у нас бросают.Публикация вызвала довольно противоположные комментарии. Фанаты поддержали Ольгу, но хейтеры заметили, что Бузова, мягко говоря, лукавит. Такие заметили, что наша молодежь еще сильнее пристрастилась к сигаретам, а кто-то сказал, что сама Бузова дымит, как паровоз.Многочисленные подписчики сообщают, что самолично видели знаменитость с сигаретой в зубах. Есть и такие, кто рассказал, что видел звезду даже с кальяном. Правда, поклонники защитили Олю и выразили надежду, что это всё в прошлом, и их кумир бросил вредные привычки.