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Ольга Бузова в Instagram заявила, что в России стали меньше курить

Популярная певица и известная ведущая Ольга Бузова вроде бы ратует за здоровый образ жизни.

Накануне девушка выложила в Instagram публикацию, где выразила радость от популяризации ЗОЖ среди населения. В частности, Ольга заметила, что в последнее время в России люди стали меньше курить.

Ольга Бузова в Instagram заявила, что в России стали меньше курить

«Очень приятно, что это становится трендом, и это подтверждает статистика. Наконец-то дымить перестало быть «модным»», - подписывает Бузова пост.

Она добавляет, что за границей буквально все курят, а вот у нас бросают.

Публикация вызвала довольно противоположные комментарии. Фанаты поддержали Ольгу, но хейтеры заметили, что Бузова, мягко говоря, лукавит. Такие заметили, что наша молодежь еще сильнее пристрастилась к сигаретам, а кто-то сказал, что сама Бузова дымит, как паровоз.

Многочисленные подписчики сообщают, что самолично видели знаменитость с сигаретой в зубах. Есть и такие, кто рассказал, что видел звезду даже с кальяном. Правда, поклонники защитили Олю и выразили надежду, что это всё в прошлом, и их кумир бросил вредные привычки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14

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