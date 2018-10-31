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Lenovo лицензировала у Sony дизайн гарнитуры виртуальной реальности

Разработчики компании Sony заявили, что Lenovo лицензировала у них дизайн гарнитуры виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo. Устройство слишком похоже PlayStation VR и это бы не осталось незамеченным.

Lenovo лицензировала у Sony дизайн гарнитуры виртуальной реальности

Патентное соглашение подписано на срок два года. В его рамках Lenovo может использовать запатентованного Sony Interactive Entertainment промышленного дизайна гарнитуры PlayStation VR.

По словам главного юрисконсульта Sony Interactive Entertainment Райли Рассела, промышленный дизайн PlayStation VR получил широкое признание, что стало возможным благодаря многолетнему труду инженеров компании.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:40

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