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Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились на Сейшельские острова

Сегодня в Сети появилась информация о том, что участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова покинули Поляну, отправившись на Остров любви.

Ребята уже имели возможность посоревноваться вместе с остальными представителями команды Ольги Бузовой во втором этапе конкура «Человек года» и прошли его, а потому ближайшие несколько недель могут не появляться в студии городских квартир, так как испытание будет теперь проходить команда Ксении Бородиной.

Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились на Сейшельские острова

Во всяком случае об этом свидетельствует то, что Алексей Купин, который представляет бессменную телеведущую, вернулся в Москву, в то время как его возлюбленная Майя Донцова осталась на Сейшелах, поскольку из конкурса она выбыла еще на этапе отбора.

Стоит отметить, что многие зрители реалити-шоу считают, что у Марины Африкантовой и Романа Капаклы есть все шансы победить в этом году, так как они действительно достойны звания «Человека года». Ребята смогли сохранить свои отношения, и медленно, но уверенно движутся к свадьбе. Их уважают в коллективе, поэтому поклонники задаются вопросом, кто если не они, должны получить призовую квартиру в Москве?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:22

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