Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон пошел в подготовительную школу





Совсем скоро сын Ксении и Максима отметит свое двухлетие. Маленький Платон развит намного лучше сверстников, что подтверждают многие знакомые звездной пары. Он уже неплохо говорит не только на русском языке, но и уже немного изучает иностранные.Заботливые родители наняли ему репетитора по английскому языку, чтобы он уже с такого возраста к нему привыкал.Недавно папа поделился новостью, что его двухлетний сын уже пошел в школу. Конечно, пока речь идет только о подготовительных и развивающих занятиях. Но малыш, которому еще и двух лет не исполнилось, уже посещает школу, и это достаточно серьезное заявление на будущее.Максим также выложил запись на своей странице Instagram, где на видео маленький Платон рассказывает о первых посещениях школы и делится тем, что он очень счастлив ее посещать. Также мальчик рассказал, что в школе его ждет Джон Траволта, но подписчики решили, что речь идет об учителе, который очень похож на заокеанскую звезду.Фанаты также были положительно удивлены, узнав, что Платон разбирается в голливудских актерах.Осенью появилась информация, что Собчак ожидает пополнение в семействе. Разговоры об этом ходят еще с весны этого года. Вот только в этом случае агент Ксении Собчак объявил это как официальную новость. Сама телеведущая хранит молчание на эту тему, хотя и не отказывается от слов агента.Но как ни старались поклонники рассмотреть «интересное положение» звезды, так за два месяца ничего и не приметили. Не так давно Ксения рассказала, что собирается скоро сделать небольшой перерыв в работе и немного отойти от публичности. Возможно, как раз для того, чтобы подготовиться к рождению второго ребенка.