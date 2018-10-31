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Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон пошел в подготовительную школу

Двухлетний малыш Платон, сын бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак и популярного актера Максима Виторгана, развит не по годам. Малыш с удовольствием впитывает в себя новые знания.

Совсем скоро сын Ксении и Максима отметит свое двухлетие. Маленький Платон развит намного лучше сверстников, что подтверждают многие знакомые звездной пары. Он уже неплохо говорит не только на русском языке, но и уже немного изучает иностранные.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон пошел в подготовительную школу

Заботливые родители наняли ему репетитора по английскому языку, чтобы он уже с такого возраста к нему привыкал.

Недавно папа поделился новостью, что его двухлетний сын уже пошел в школу. Конечно, пока речь идет только о подготовительных и развивающих занятиях. Но малыш, которому еще и двух лет не исполнилось, уже посещает школу, и это достаточно серьезное заявление на будущее.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон пошел в подготовительную школу

Максим также выложил запись на своей странице Instagram, где на видео маленький Платон рассказывает о первых посещениях школы и делится тем, что он очень счастлив ее посещать. Также мальчик рассказал, что в школе его ждет Джон Траволта, но подписчики решили, что речь идет об учителе, который очень похож на заокеанскую звезду.

Фанаты также были положительно удивлены, узнав, что Платон разбирается в голливудских актерах.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон пошел в подготовительную школу

Осенью появилась информация, что Собчак ожидает пополнение в семействе. Разговоры об этом ходят еще с весны этого года. Вот только в этом случае агент Ксении Собчак объявил это как официальную новость. Сама телеведущая хранит молчание на эту тему, хотя и не отказывается от слов агента.

Но как ни старались поклонники рассмотреть «интересное положение» звезды, так за два месяца ничего и не приметили. Не так давно Ксения рассказала, что собирается скоро сделать небольшой перерыв в работе и немного отойти от публичности. Возможно, как раз для того, чтобы подготовиться к рождению второго ребенка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:05

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