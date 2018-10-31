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Джастин Бибер сбрил густую шевелюру и стал похож на новобранца

На своей странице в Instagram американский певец Джастин Бибер опубликовал фотографию с новым имиджем. Исполнитель сбрил густую шевелюру, которую отращивал год и, по мнению подписчиков, стал похож на новобранца в армии.

Джастин Бибер сбрил густую шевелюру и стал похож на новобранца

Отметим, что несколько месяцев до этого Джастин Бибер красил длинные волосы в белый цвет. Его имидж дополняли красочные банданы и бейсболки. По какой причине Бибер решил изменить прическу, причем столь кардинально, он не объяснил. В комментариях пользователи отметили, что его цвет волос был похож на цвет волос его возлюбленной Хейли Болдуин, а с длинными волосами они были очень похожи друг на друга. Чтобы их не «путали», певец и подстригся почти «под ноль». На данный момент снимок удален со странице исполнителя в социальной сети.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:48

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