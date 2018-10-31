Джастин Бибер сбрил густую шевелюру и стал похож на новобранца





Отметим, что несколько месяцев до этого Джастин Бибер красил длинные волосы в белый цвет. Его имидж дополняли красочные банданы и бейсболки. По какой причине Бибер решил изменить прическу, причем столь кардинально, он не объяснил. В комментариях пользователи отметили, что его цвет волос был похож на цвет волос его возлюбленной Хейли Болдуин, а с длинными волосами они были очень похожи друг на друга. Чтобы их не «путали», певец и подстригся почти «под ноль». На данный момент снимок удален со странице исполнителя в социальной сети.