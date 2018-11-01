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В Sony назвала бесплатные игры ноября для подписчиков PS Plus

Разработчики компании Sony назвали бесплатные игры ноября для подписчиков PS Plus. Главными из них станут шутер Bulletstorm: Fullclip Edition и приключенческая Yakuza Kiwami.

В Sony назвала бесплатные игры ноября для подписчиков PS Plus

В список попали шесть продуктов. Кроме вышеназванных игр геймеры смогут бесплатно сыграть в аркады Roundabout (доступна на PS4 и PS Vita) и Jackbox Party Pack 2 (PS3) и детские Arkedo Series (PS3) и Burly Men At Sea (PS4 и PS Vita). Скачать их можно будет начиная со следующего вторника, 6 ноября.


Отметим, что эти же игры были в утечке информации о ноябрьской акции, которая была обнародована в минувшем месяце.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:30

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