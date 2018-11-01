В Sony назвала бесплатные игры ноября для подписчиков PS Plus





В список попали шесть продуктов. Кроме вышеназванных игр геймеры смогут бесплатно сыграть в аркады Roundabout (доступна на PS4 и PS Vita) и Jackbox Party Pack 2 (PS3) и детские Arkedo Series (PS3) и Burly Men At Sea (PS4 и PS Vita). Скачать их можно будет начиная со следующего вторника, 6 ноября.Отметим, что эти же игры были в утечке информации о ноябрьской акции, которая была обнародована в минувшем месяце.