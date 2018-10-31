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Новый избранник Юлии Началовой работает судьёй

Новый избранник 37-летней эстрадной исполнительницы Юлии Началовой привлёк её внимание не только хорошими манерами и сдержанностью, но и очень ответственной профессией. Мужчину зовут Вячеслав, работает он судьёй.

Новый избранник Юлии Началовой работает судьёй

Обо всём этом Юлия Началова рассказала сотрудникам издания «Светская хроника». Известно, что прежними избранниками певицы были спортсмены и музыкант, теперь же артистка после длительного одиночества надеется обрести счастье с человеком более серьёзной профессии. По словам вокалистки, её возлюбленный – очень умный человек. Влюблённым всегда есть о чём поговорить, и их беседы часто касаются важных тем защиты прав человека.

«Спортивная тема в моей жизни – в прошлом», – констатировала Юлия Началова, в своё время встречавшаяся с хоккеистом Александром Фроловым и состоявшая в браке с футболистом Евгением Алдонином, от которого у неё есть дочь Вера.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:34

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