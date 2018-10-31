Новый избранник Юлии Началовой работает судьёй





Обо всём этом Юлия Началова рассказала сотрудникам издания «Светская хроника». Известно, что прежними избранниками певицы были спортсмены и музыкант, теперь же артистка после длительного одиночества надеется обрести счастье с человеком более серьёзной профессии. По словам вокалистки, её возлюбленный – очень умный человек. Влюблённым всегда есть о чём поговорить, и их беседы часто касаются важных тем защиты прав человека.– констатировала Юлия Началова, в своё время встречавшаяся с хоккеистом Александром Фроловым и состоявшая в браке с футболистом Евгением Алдонином, от которого у неё есть дочь Вера.