Новый избранник Юлии Началовой работает судьёй
Новый избранник 37-летней эстрадной исполнительницы Юлии Началовой привлёк её внимание не только хорошими манерами и сдержанностью, но и очень ответственной профессией. Мужчину зовут Вячеслав, работает он судьёй.
Обо всём этом Юлия Началова рассказала сотрудникам издания «Светская хроника». Известно, что прежними избранниками певицы были спортсмены и музыкант, теперь же артистка после длительного одиночества надеется обрести счастье с человеком более серьёзной профессии. По словам вокалистки, её возлюбленный – очень умный человек. Влюблённым всегда есть о чём поговорить, и их беседы часто касаются важных тем защиты прав человека.
«Спортивная тема в моей жизни – в прошлом», – констатировала Юлия Началова, в своё время встречавшаяся с хоккеистом Александром Фроловым и состоявшая в браке с футболистом Евгением Алдонином, от которого у неё есть дочь Вера.
Обо всём этом Юлия Началова рассказала сотрудникам издания «Светская хроника». Известно, что прежними избранниками певицы были спортсмены и музыкант, теперь же артистка после длительного одиночества надеется обрести счастье с человеком более серьёзной профессии. По словам вокалистки, её возлюбленный – очень умный человек. Влюблённым всегда есть о чём поговорить, и их беседы часто касаются важных тем защиты прав человека.
«Спортивная тема в моей жизни – в прошлом», – констатировала Юлия Началова, в своё время встречавшаяся с хоккеистом Александром Фроловым и состоявшая в браке с футболистом Евгением Алдонином, от которого у неё есть дочь Вера.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:34