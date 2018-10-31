В Екатеринбурге студент выставил на продажу свою кожу с автографами рок-звезд
Студент из Екатеринбурга выставил на продажу свою кожу с автографами рок-звезд: музыкантов групп Scorpions, Papa Roach, Roxette, а также Стинга и Оззи Осборна. Росписи артистов набиты на руках молодого человека.
Студент утверждает, что звезды оставляли автографы на его руках, после чего в тату-салоне ему наносились татуировки. Стартовая цена необычного лота составляет 100 тысяч долларов. Он отметил, что пытается сделать интересную рок-н-рольную историю.
Покупкой кожи с автографами заинтересовались два человека. Торги планируется сделать открытыми, чтобы каждый мог принять участие в них. По мнению студента, итоговая сумма окажется выше начальной в несколько раз. Сейчас парень обсуждает с юристами детали договора. Сделка будет заключена за рубежом, поскольку в России торговля человеческой кожей запрещена.
Студент утверждает, что звезды оставляли автографы на его руках, после чего в тату-салоне ему наносились татуировки. Стартовая цена необычного лота составляет 100 тысяч долларов. Он отметил, что пытается сделать интересную рок-н-рольную историю.
Покупкой кожи с автографами заинтересовались два человека. Торги планируется сделать открытыми, чтобы каждый мог принять участие в них. По мнению студента, итоговая сумма окажется выше начальной в несколько раз. Сейчас парень обсуждает с юристами детали договора. Сделка будет заключена за рубежом, поскольку в России торговля человеческой кожей запрещена.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:21