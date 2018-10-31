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Наталья Подольская и Владимир Пресняков переоделись с сыном в супергероев

Звёздные супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков одновременно опубликовали в своих Instagram-аккаунтах одинаковые фотоснимки, на которых запечатлены вместе с сыном Артемием. Все трое переодеты в супергероев.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков переоделись с сыном в супергероев

«Мы готовы спасать этот мир!» – подписала кадр Наталья Подольская. Её муж оказался не таким кратким. Он расписал целую шуточную историю со смешной концовкой о том, что воспитатели детского садика, куда ходит их сын, якобы попросили родителей вместе с детьми также прийти на праздник Хеллоуин в костюмах. «Однако я тут в подобном виде лишь один, и все как-то странно косятся на меня. Почему?» – пошутил певец.

Фолловеры артистов в комментариях похвалили их за то, что они ради ребёнка надели тесные жаркие костюмы супергероев и терпят неудобства, дабы порадовать сына.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:17

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