Наталья Подольская и Владимир Пресняков переоделись с сыном в супергероев





«Мы готовы спасать этот мир!» – подписала кадр Наталья Подольская. Её муж оказался не таким кратким. Он расписал целую шуточную историю со смешной концовкой о том, что воспитатели детского садика, куда ходит их сын, якобы попросили родителей вместе с детьми также прийти на праздник Хеллоуин в костюмах. «Однако я тут в подобном виде лишь один, и все как-то странно косятся на меня. Почему?» – пошутил певец.Фолловеры артистов в комментариях похвалили их за то, что они ради ребёнка надели тесные жаркие костюмы супергероев и терпят неудобства, дабы порадовать сына.