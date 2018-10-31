В Госдуме РФ хотят повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей





Согласно информации из пояснительной записки, минимальный размер оплаты труда с первого января 2019 года предлагается установить на уровне 25 тысяч рублей. Инициатива принадлежит группе депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.Целью законопроекта позиционируется необходимость реализации прав граждан на труд и справедливую его оплату, что позволит россиянам оплатить расходы на воспроизводство рабочей силы, оплачивать услуги ЖКХ, лечение, налоги и пр.