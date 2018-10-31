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Стоимость ноутбука Xiaomi Notebook Air на CPU Intel Core i3-8130U составляет 545 долларов

Разработчики компании Xiaomi сообщили, что с 1 ноября в продажу поступает ноутбук Notebook Air, работающий на базе процессора CPU Intel Core i3-8130U. Стоимость устройства составляет 545 долларов.

Стоимость ноутбука Xiaomi Notebook Air на CPU Intel Core i3-8130U составляет 545 долларов

Объем оперативной памяти ноутбука составляет 8 гигабайт, а постоянной — 128 гигабайт. Толщина Xiaomi Notebook Air составляет 14,8 миллиметров при массе в 1,3 килограмма. Время автономной работы составляет 9,5 часов. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма при разрешении 1920х1080 пикселей. Разработчики отмечают качественную звуковую систему гаджета. Ноутбук поддерживает модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также оснащен портами USB 2.0 и двумя USB 3.0, HDMI и Ethernet. Кроме того, имеет слот для карт памяти.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:04

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