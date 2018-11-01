Bentley разрабатывает электровнедорожник
Британская автокомпания Bentley Motors, задействованная в производстве машин люкс-класса и с 1998 года являющаяся частью немецкого концерна Volkswagen Group, проинформировала общественность о том, что разрабатывает электровнедорожник. На его создание должно уйти не менее 6-ти лет.
Базой для электровнедорожника от Bentley станет популярный кроссовер Bentayga, этим летом обогнавший соперников в автомобильной гонке на горе Пайкс-Пик. В компании не уточнили, новинка окажется полноценным электрокаром или «гибридом» с электроприводом. Её выход намечен на 2025 год или позже.
Что касается нынешнего времени, компания Bentley, помимо прочего, занялась продажами в России нового Continental GT.
Базой для электровнедорожника от Bentley станет популярный кроссовер Bentayga, этим летом обогнавший соперников в автомобильной гонке на горе Пайкс-Пик. В компании не уточнили, новинка окажется полноценным электрокаром или «гибридом» с электроприводом. Её выход намечен на 2025 год или позже.
Что касается нынешнего времени, компания Bentley, помимо прочего, занялась продажами в России нового Continental GT.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00