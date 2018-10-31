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Алена Водонаева пообещала помочь всем желающим избавиться от лишнего веса

В последнее время популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева часто говорит о похудении и выставляет на показ свою идеальную фигуру, демонстрируя всем, как должна выглядеть любая девушка.

Стоит отметить, что звезда никогда не скрывала того, что презирает полных людей, особенно женщин, которым не хватает силы воли, дабы привести свое тело в форму, не вызывающую отвращения.

Алена Водонаева пообещала помочь всем желающим избавиться от лишнего веса

Многие пользователи Сети критиковали Алену за ее предвзятость и жестокость, однако сегодня она удивила многих из них. Все дело в том, что Водонаева решила отныне не ругать, а, наоборот, помочь тем подписчикам, которые хотят сбросить лишние килограммы, но по той или иной причине не могут этого сделать.

«Отпишитесь-ка по-честному в комментариях, кто хотел бы похудеть. Понимаю, что многим именно пинок нужен. Вот думаем с подругой организовать вам этот пинок. Поверьте, на расстоянии он тоже долетит, как следует. Честно давайте, кому интересно?», - написала она в своем Instagram.

Алена Водонаева пообещала помочь всем желающим избавиться от лишнего веса

В итоге оказалось, что среди подписчиц Алены немало тех, чья фигура далека от идеала, а следовательно, нуждающихся в волшебном пинке. В комментариях многие стали делиться своими историями, причем есть девушки, которым нужно избавиться не от 3-5 килограмм, а от 20-30.

Пока неизвестно, о каком именно пинке говорила Водоноева, однако некоторые предположили, что это будет мотивационный ролик при участии экс-звезды телестройки, которой удалось довести свое тело до состояния идеала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:49

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