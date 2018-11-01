Разработчики вернули экстремальному пикапу Ford F-150 Raptor двигатель V8





Новая модификация пикапа появилась в 2015 году. На смену двигателю объемом 6,2 литра с восьми цилиндрами мощностью 416 лошадиных сил пришел 3,5-литровый V6 семейства EcoBoost на 457 «лошадей». Для тех, кто не готов мириться с отсутствием подобного силового бока, разработчики Hennessey Performance приготовили свое предложение.Под капотом инженеры установили «восьмерку» от Mustang, дополнив ее 2,9-литровым приводным нагнетателем. Мощность составляет 729 лошадиных сил. Трансмиссия представлена прежней десятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. До скорости 96 километров в час пикап разгоняется за 4,1 секунды. Дрэговую дистанцию в 402 метра автомобиль проезжает за 12,2 секунды.Стоимость обновленного Ford F-150 Raptor составляет 147 950 долларов, что на 30% дороже обычной версии.