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Максим Галкин и школьник из Тюмени устроили рэп-поединок на съёмках «Лучше всех!»

Ведущий «Лучше всех!» Максим Галкин поделился в Instagram видеофрагментом со съёмок телешоу, на кадрах которого он и 11-летний школьник из Тюмени устроили рэп-поединок. Фолловеры шоумена спорят, кто оказался победителем в данной битве.

Максим Галкин и школьник из Тюмени устроили рэп-поединок на съёмках «Лучше всех!»

На видео читать рэп начинает Максим Галкин, сосредотачивая колкость на возрасте соперника и его статусе школьника. В ответ на это мальчик напомнил пародисту, что в своё время на рэп-поединке с музыкантом Бастой тот читал текст с телефона, а потому напоследок назвал его «шпаргалкиным».

Через 8 часов после публикации юмористический ролик Максима Галкина просмотрели свыше 350 тысяч Instagram-пользователей. В комментариях они предложили свои версии продолжения рэп-битвы артиста и его юного соперника, а также выразили мнение, что мальчика ожидает успешная музыкальная или актёрская карьера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:33

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