Максим Галкин и школьник из Тюмени устроили рэп-поединок на съёмках «Лучше всех!»

На видео читать рэп начинает Максим Галкин, сосредотачивая колкость на возрасте соперника и его статусе школьника. В ответ на это мальчик напомнил пародисту, что в своё время на рэп-поединке с музыкантом Бастой тот читал текст с телефона, а потому напоследок назвал его «шпаргалкиным».Через 8 часов после публикации юмористический ролик Максима Галкина просмотрели свыше 350 тысяч Instagram-пользователей. В комментариях они предложили свои версии продолжения рэп-битвы артиста и его юного соперника, а также выразили мнение, что мальчика ожидает успешная музыкальная или актёрская карьера.