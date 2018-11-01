В NASA показали продувочные испытания тихого сверхзвукового самолета





Эксперты отмечают, что во время продувочных испытаний проводится характеристика летательного аппарата за счет имитации условий полета на разных скоростях и при разных состояниях воздушного потока. По итогам испытаний разработчики при необходимости вносят изменения в проект прототипа самолета для улучшения аэродинамических характеристик.На опубликованной видеозаписи самолет подвергли испытаниям рысканием, изменением тангажа и креном. Также были показаны продувочные испытания при больших углах атаки с визуализацией воздушных потоков при помощи дыма и лазерной подсветки. По итогам испытаний в NASA соберут данные, которые разработчики учтут при проектировании самолета. Первый летный образец Х-59 начнут изготавливать уже в следующем году.Самолет разрабатывается с учетом меньшего количества ударных волн на поверхности летательного аппарата. Образованные волны должны быть менее интенсивными. Разработчики намерены снизить шумность сверхзвуковых самолетов, чтобы добиться отмены запрета на их полеты над населенными пунктами.Х-59 должен будет выполнять крейсерские полеты на высоте около 16,8 километров при скорости 1,5 тысячи километров в час. Воспринимаемый уровень шума на земле не должен превышать 75 децибел или громкости захлопывающейся двери автомобиля. В 2021 году должны начаться летные испытания, а в 2023 году пройдут первые полеты над населенными пунктами. Жители городов должны дать субъективную оценку шумности полета.