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В США пиццу Pizza Hut будут готовить роботы в пикапе Toyota Tundra SR5

В США пиццу ресторанной сети Pizza Hut, принадлежащей корпорации Yum! Brands, будут готовить роботы в специально оборудованном для этого кузове полноразмерного пикапа Toyota Tundra SR5. Прототип «мини-фабрики на колёсах» представлен на Facebook-странице пользователя соцсети, зарегистрированного под ником G. Fabre Digital.

В США пиццу Pizza Hut будут готовить роботы в пикапе Toyota Tundra SR5

В планах руководства Pizza Hut – осуществлять приготовление пиццы непосредственно перед выездом на заказ. Данный процесс займёт не более 7 минут. За это время одна из рук робота откроет холодильную камеру, достанет пиццу, поместит её на печной мини-конвейер и возвратится для закрытия холодильника. После прохождения блюдом через высокоскоростной духовой шкаф вторая роботизированная рука на противоположной стороне извлечёт его на разделочную доску, разрежет на 6 частей и уложит в коробку. После этого пикап Toyota Tundra SR5 доставит свежеприготовленный заказ клиенту.

Модель данного автомобиля была доработана сотрудниками Pizza Hut совместно со специалистами корпорации Toyota Motor Corporation. Для того чтобы сделать машину максимально чистой в экологическом плане, бензомотор заменили водородным двигателем от Toyota Mirai.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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