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Маргарита Овсянникова и Юлия Ефременкова собрались в отпуск без своих возлюбленных

Буквально несколько дней назад в Москву вернулась экс-участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова. Она несколько дней провела в Турции вместе с Романом Гриценко, и теперь поклонники приписывают им роман.

Если верить словам еще одного выпускника реалити-шоу Арая Чобаняна, то по возвращению в столицу ребята должны начать жить вместе, так как их чувства друг к другу вспыхнули с новой силой.

Маргарита Овсянникова и Юлия Ефременкова собрались в отпуск без своих возлюбленных

И пока Овсянникова ждет возвращения своего избранника, который решил задержаться несколько дней на курорте, она не теряет времени зря и весело проводит время с Юлией Ефременковой, только вернувшейся с Острова любви, где провела больше месяца.

Пользователи Сети пропустили тот момент, когда Юля и Марго стали хорошими подругами, однако они безусловно рады, что девушки продолжили общаться за периметром реалити-шоу.

Однако выпускницы телестройки не только сохранили свои теплые отношения, но и решили отправиться вместе отдыхать, предложив поклонникам угадать, куда же они собираются.

Маргарита Овсянникова и Юлия Ефременкова собрались в отпуск без своих возлюбленных

«Я скучала, моя красотка! С первым снегом вас! А мы уже наметили общее путешествия в тёплые края, как думаете, куда мы отправимся?», - написала Овсянникова под новой публикацией в своем Instagram.

Стоит отметить, что многие поклонники действительно стали угадывать, куда собрались две подружки, однако нашлись и те, кто поинтересовался, составят ли им компанию Роман Гриценко и Сергей Кучеров, ведь именно с ними они сейчас строят отношения, но девушки так и не ответили.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:20

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