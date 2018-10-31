Маргарита Овсянникова и Юлия Ефременкова собрались в отпуск без своих возлюбленных

«Я скучала, моя красотка! С первым снегом вас! А мы уже наметили общее путешествия в тёплые края, как думаете, куда мы отправимся?», - написала Овсянникова под новой публикацией в своем Instagram.





Если верить словам еще одного выпускника реалити-шоу Арая Чобаняна, то по возвращению в столицу ребята должны начать жить вместе, так как их чувства друг к другу вспыхнули с новой силой.И пока Овсянникова ждет возвращения своего избранника, который решил задержаться несколько дней на курорте, она не теряет времени зря и весело проводит время с Юлией Ефременковой, только вернувшейся с Острова любви, где провела больше месяца.Пользователи Сети пропустили тот момент, когда Юля и Марго стали хорошими подругами, однако они безусловно рады, что девушки продолжили общаться за периметром реалити-шоу.Однако выпускницы телестройки не только сохранили свои теплые отношения, но и решили отправиться вместе отдыхать, предложив поклонникам угадать, куда же они собираются.Стоит отметить, что многие поклонники действительно стали угадывать, куда собрались две подружки, однако нашлись и те, кто поинтересовался, составят ли им компанию Роман Гриценко и Сергей Кучеров, ведь именно с ними они сейчас строят отношения, но девушки так и не ответили.