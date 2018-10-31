Ольга Жарикова в Instagram показала новую квартиру в Санкт-Петербурге





После того, как Ольга покинула телестройку, в Москве она надолго не задержалась. С Сашей Гобозовым поставлена точка, и Жарикова еще какое-то время жила в столице. Но, по всей вероятности, она пришлась там не ко двору и в итоге приняла решение уехать в родной город.Наверное, не зря.Судя по фотографиям и комментариям девушки, в Петербурге ее дела пошли успешнее. Улучшился не только бизнес. Так, ранее жившая у знакомых в Москве, в Питере Ольга сразу же сняла апартаменты. Причем она сняла квартиру-студию с весьма дорогим ремонтом.Оля рассказывает, что аренда квартиры обходится каждый месяц в 25 тыс. рублей. Правда, она подчеркивает, что в будущем хочет перебраться поближе к центру. Разумеется, и цена там будет другой.