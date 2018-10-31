Наоми Уоттс будет сниматься в приквеле "Игры престолов"





Имя известной британской актрисы Наоми Уоттс- первое официально заявленное из всего состава актёров приквела «Игры престолов». Кого будет играть 50-летняя Наоми, пока можно только предполагать, достоверных сведений об этом нет. Есть только намёк, что она сыграет «харизматичную светскую львицу, скрывающую тёмный секрет». Британка Наоми Уоттс известна зрителю по фильмам «Звонок 2», «Дивергент», «Кинг Конг».В приквеле покажут историю, происходящую за десять тысяч лет до событий в сериале «Игра престолов». Поэтому ни одного из полюбившихся за семь прошедших сезонов персонажей зрители не увидят.В июле 2018 года была завершена съёмка последней, восьмой части фэнтезийного сериала «Игры престолов». Её премьера состоится весной 2019 года.