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Медики: Повышенная зябкость может говорить о проблемах со здоровьем

Известный терапевт Людмила Гулевич заявила, что зыбкость указывает на проблемы со здоровье, так как за теплообменные процессы отвечают такие органы, как щитовидная железа, печень, сердце и головной мозг. Если чувство холода не покидает, то нужно обратиться к врачу.

Медики: Повышенная зябкость может говорить о проблемах со здоровьем

Людмила Гулевич отмечает, что, в первую очередь, страдают от повышенной зябкости люди, которые плохо закалены. В этом случае прослойка бурого жира ослаблена, и это влияет на переносимость низких температур. Анемия может также быть одним из симптомов зябкости – низкий уровень гемоглобина приводит к тому, что организм тратит все силы на расширение кровеносных сосудов, а это трата драгоценного тепла. Следующий симптом гипотиреоз (нарушение функций щитовидной железы), он сопровождается усталостью и постоянной сонливостью.

Гипотония, атеросклероз, сахарный диабет, вегето-сосудистая дистония, лишний вес могут быть причиной того, что человек постоянно мерзнет. Если нарушен биохимический процесс в таком органе, как печень, а к этому приводит недостаток витаминов Е и А, плохое питание и масса тела ниже среднего, тогда организм будет посылать сигналы в мозг о том, что ему холодно. Еще одна причина замерзания – стресс, когда организм пытается с ним справиться, повышается усталость и человек замерзает. По словам Гулевич, навязчивое чувство зябкости может говорить о возможных заболеваниях, которые протекают «тихо». Поэтому нужно незамедлительно отправляться на прием к лечащему врачу.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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