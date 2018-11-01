АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Автомобили из «Кортежа» Путина полностью раскупили

Генеральный директор и совладелец компании Sollers Вадим Швецов заявил, что автомобили из «Кортежа» президента России Владимира Путина полностью раскупили. Модели класса люкс Aurus от российских производителей нельзя будет приобрести ни в следующем, ни в 2020 году.


Автомобили из «Кортежа» Путина полностью раскупили

Производители получили заказы на ближайшие два года и полностью загружены. По словам Швецова, это указывает на то, что интерес к автомобилям премиум-класса отечественного производства очень высок.

До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в следующем году на рынок выйдет 120 автомобилей проекта «Кортеж», 50 из которых поступят в гараж Федеральной службы охраны.

Автомобили Aurus разрабатывались в качестве моделей для первых лиц государства. Семейство представлено седаном, лимузином и минивэном.

Впервые автомобиль Aurus был публично продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Интерес к российским моделям премиум-класса проявили лидеры других государств. Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявил, что не против был бы увидеть подобную машину в своем гараже.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США пиццу Pizza Hut будут готовить роботы в
Автомобили из «Кортежа» Путина полностью раскупили
Надежда Михалкова после развода с Резо
Медики: Повышенная зябкость может говорить о
Nissan установил мировой рекорд по синхронному
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о
"Белая смерть": Злоупотребление солью увеличивает
Вера Брежнева в Insagram показала селфи со
Lenovo лицензировала у Sony дизайн гарнитуры
Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились на
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон
В Google Play проникли банковские трояны
Анна Семенович подхватила вирус и лежит под
Джастин Бибер сбрил густую шевелюру и стал похож
Новый избранник Юлии Началовой работает судьёй
В Екатеринбурге студент выставил на продажу свою
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
В Госдуме РФ хотят повысить прожиточный минимум
Стоимость ноутбука Xiaomi Notebook Air на CPU
Стилус Apple Penci не работает в связке с новым
Алена Водонаева пообещала помочь всем желающим
Максим Галкин и школьник из Тюмени устроили
Наоми Уоттс будет сниматься в приквеле "Игры
Маргарита Овсянникова и Юлия Ефременкова
Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку
Разработчики представили первый в мире смартфон с
Сергей Мазаев расскажет в «Секрете на миллион» о
Ольга Жарикова в Instagram показала новую
Ученые рассказали о 5 продуктах, способных
Три смартфона Nokia скоро обновят до Android Pie
Просмотреть все новости