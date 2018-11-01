Автомобили из «Кортежа» Путина полностью раскупили





Производители получили заказы на ближайшие два года и полностью загружены. По словам Швецова, это указывает на то, что интерес к автомобилям премиум-класса отечественного производства очень высок.До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в следующем году на рынок выйдет 120 автомобилей проекта «Кортеж», 50 из которых поступят в гараж Федеральной службы охраны.Автомобили Aurus разрабатывались в качестве моделей для первых лиц государства. Семейство представлено седаном, лимузином и минивэном.Впервые автомобиль Aurus был публично продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Интерес к российским моделям премиум-класса проявили лидеры других государств. Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявил, что не против был бы увидеть подобную машину в своем гараже.