Автомобили из «Кортежа» Путина полностью раскупили
Генеральный директор и совладелец компании Sollers Вадим Швецов заявил, что автомобили из «Кортежа» президента России Владимира Путина полностью раскупили. Модели класса люкс Aurus от российских производителей нельзя будет приобрести ни в следующем, ни в 2020 году.
Производители получили заказы на ближайшие два года и полностью загружены. По словам Швецова, это указывает на то, что интерес к автомобилям премиум-класса отечественного производства очень высок.
До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в следующем году на рынок выйдет 120 автомобилей проекта «Кортеж», 50 из которых поступят в гараж Федеральной службы охраны.
Автомобили Aurus разрабатывались в качестве моделей для первых лиц государства. Семейство представлено седаном, лимузином и минивэном.
Впервые автомобиль Aurus был публично продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Интерес к российским моделям премиум-класса проявили лидеры других государств. Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявил, что не против был бы увидеть подобную машину в своем гараже.
Производители получили заказы на ближайшие два года и полностью загружены. По словам Швецова, это указывает на то, что интерес к автомобилям премиум-класса отечественного производства очень высок.
До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в следующем году на рынок выйдет 120 автомобилей проекта «Кортеж», 50 из которых поступят в гараж Федеральной службы охраны.
Автомобили Aurus разрабатывались в качестве моделей для первых лиц государства. Семейство представлено седаном, лимузином и минивэном.
Впервые автомобиль Aurus был публично продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Интерес к российским моделям премиум-класса проявили лидеры других государств. Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявил, что не против был бы увидеть подобную машину в своем гараже.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00