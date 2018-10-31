Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку с надписью на русском языке
Ким Кардашьян поделилась с Instagram-аудиторией фотографией сына, надев на него водолазку с надписью на русском языке. Звезда реалити-шоу приурочила фото к Хеллоуину, отмечаемому 31 октября.
В соответствии с атрибутикой праздника, Ким Кардашьян нарядила наследника в черную водолазку с надписью «Стиль», в такого же цвета штаны и тёплую шапку, а также в светло-оранжевую рубашку. «Как мило выглядит моя маленькая тыковка», – подписала фотокадр селебрити.
Особенно порадовал снимок русскоязычных фолловеров телезвезды. «Русский язык в тренде», «Стильно, модно, молодёжно», «Россия, вперёд!», «Крутой стиль, Ким Кардашьян разбирается в одежде для сына», – написали фанаты.
В соответствии с атрибутикой праздника, Ким Кардашьян нарядила наследника в черную водолазку с надписью «Стиль», в такого же цвета штаны и тёплую шапку, а также в светло-оранжевую рубашку. «Как мило выглядит моя маленькая тыковка», – подписала фотокадр селебрити.
Особенно порадовал снимок русскоязычных фолловеров телезвезды. «Русский язык в тренде», «Стильно, модно, молодёжно», «Россия, вперёд!», «Крутой стиль, Ким Кардашьян разбирается в одежде для сына», – написали фанаты.