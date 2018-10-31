Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку с надписью на русском языке





В соответствии с атрибутикой праздника, Ким Кардашьян нарядила наследника в черную водолазку с надписью «Стиль», в такого же цвета штаны и тёплую шапку, а также в светло-оранжевую рубашку.подписала фотокадр селебрити.Особенно порадовал снимок русскоязычных фолловеров телезвезды. «Русский язык в тренде», «Стильно, модно, молодёжно», «Россия, вперёд!», «Крутой стиль, Ким Кардашьян разбирается в одежде для сына», – написали фанаты.