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Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку с надписью на русском языке

Ким Кардашьян поделилась с Instagram-аудиторией фотографией сына, надев на него водолазку с надписью на русском языке. Звезда реалити-шоу приурочила фото к Хеллоуину, отмечаемому 31 октября.

Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку с надписью на русском языке

В соответствии с атрибутикой праздника, Ким Кардашьян нарядила наследника в черную водолазку с надписью «Стиль», в такого же цвета штаны и тёплую шапку, а также в светло-оранжевую рубашку. «Как мило выглядит моя маленькая тыковка», – подписала фотокадр селебрити.

Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку с надписью на русском языке

Особенно порадовал снимок русскоязычных фолловеров телезвезды. «Русский язык в тренде», «Стильно, модно, молодёжно», «Россия, вперёд!», «Крутой стиль, Ким Кардашьян разбирается в одежде для сына», – написали фанаты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:14

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