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Разработчики представили первый в мире смартфон с гибким экраном FlexPai

Разработчики компании Rouyu Technology представили смартфон FlexPai. Устройство является первым в мире смартфоном с гибким экраном.


Разработчики представили первый в мире смартфон с гибким экраном FlexPai

Презентация гаджета прошла в Пекинском национальном конференц-центре. Диагональ AMOLED-дисплея девайса в разложенном состоянии составляет 7,8 дюйма. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon восьмого поколения с поддержкой 5G. Новинка долгое время проходила тестирование и экран выдержал не менее 20 тысяч испытаний на изгиб. Экран состоит из 20 млн светодиодов и содержит более 100 видов многослойных тонкопленочных материалов. Операционная система - water OS.

FlexPai появится в продаже 1 ноября. Модель выйдет в нескольких модификациях с разным объемом памяти. За смартфон с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти необходимо будет заплатить 1291 доллар. Версия с 8 и 256 гигабайтами обойдется в 1433 доллара, а стоимость самой дорогой модификации, оснащенной 8 и 512 гигабайтами, составляет 1864 доллара.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:11

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