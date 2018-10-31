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Средняя зарплата учителей Москвы достигла рекордных 105 тыс. рублей

По итогам заседания комиссии Мосгордумы по образованию, глава Управления экономического анализа в Департаменте образования Москвы Александр Муратов сообщил о том, что с начала 2018 года средняя заработная плата столичных учителей выросла на 22%. Теперь она составляет 105 тыс. рублей.
Средняя зарплата учителей Москвы достигла рекордных 105 тыс. рублей

«В 2017 году педагоги в Москве зарабатывали, в среднем, около 86 тыс. рублей, сегодня – около 105 тыс. рублей. При подсчете мы учитывали размер основной ставки плюс премиальные выплаты. Среди них – поощрительные надбавки педагогам за управление классом с количеством учащихся 25 и более человек – 12,5 тысяч рублей ежемесячно с 1 августа 2018 года, а также дополнительные премии за развитие в классах программы “Московская электронная школа”», – рассказал Муратов.

В Департаменте образования Москвы отметили, что столичные общеобразовательные заведения, которые показали высокие результаты обучения детей, буду премированы государственными грантами Министерства образования. В том числе, таким школам будут выделены гранты: 20 премий по 30 млн рублей, 50 премий по 20 млн рублей, 100 премий по 10 млн рублей и 50 премий по 4 млн рублей. Денежные средства будут распределены среди сотрудников преподавательского корпуса.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:15

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