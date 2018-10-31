Тимур Батрутдинов в Instagram показал «вампирское» фото

Тимур Батрутдинов в Instagram поделился с поклонниками фотографией, на которой стоит образе вампира и протягивает руки к своей потенциальной жертве. Под постом актер отметил, что Хэллоуин для него чужой праздник, который «пришел» из заграницы. И ему совершенно не нужен костюм, просто достаточно надеть «свое» и выйти на поиски.Также Батрутдинов спросил у читателей его блога, какие костюмы они приготовили для самого жуткого праздника. Многие с юмором отнеслись к публикации кумира. Одна из поклонниц написала, что ей не нужно ничего придумывать – достаточно просто смыть макияж. Большая часть фолловеров согласились с мнением шоумена о том, что Хэллоуин чужой праздник, и отмечать его нет смысла.