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Надежда Михалкова после развода с Резо Гигинеишвили дала откровенное интервью

Недавно Надежда Михалкова развелась с супругом - режиссером Резо Гигинеишвили. Актриса рассказала в откровенном интервью, как ей удается совмещать актерскую карьеру и воспитание детей.

Надежда Михалкова после развода с Резо Гигинеишвили дала откровенное интервью

Сейчас актриса воспитывает двоих детей - сына Ивана и дочь Нину. Артистка рассказала, что наследники очень любят друг друга, но при этом постоянно ссорятся и обижаются. По словам Надежды Михалковой, Нина – открытый ребенок, а Иван – скрытый, однако оба привыкли добиваться своего различными путями. Но кинозвезда, проявляя свой характер, не идет у чад на поводу. Однажды дети актрисы присутствовали на репетиции спектакля "Страсти по Пиковой даме", где "разнесли" пол зала. По словам знаменитости, ее наследникам так там понравилось, что они не хотели уходить и изъявили желание присутствовать на самой постановке. Однако артистка ответила наследникам, что если они будут сидеть в зале, она будет очень нервничать. Надежда Михалкова подчеркнула, что, став мамой, она научилась жить обособленно. Также актриса убеждена, что не стоит родителям жертвовать всем ради детей, так как счастливые наследники могут быть лишь у счастливых родителей.

Надежда Михалкова после развода с Резо Гигинеишвили дала откровенное интервью

Стоит напомнить, что на днях состоялась премьера кинокартины "Проигранное место", ставшая режиссерским дебютом Надежды Михалковой. На показ пришли не только родственники и друзья артистки, но и ее экс-супруг Резо Гигинеишвили.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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