Три смартфона Nokia скоро обновят до Android Pie





Операционную систему Android Pie указанные гаджеты получат в январе-феврале наступающего года. Известно, что Google выпускает свои обновления для Android-устройств в несколько этапов: сначала делая его доступным для импортёра чипов, а уже после – для производителей смартфонов.В перечень улучшений, которые должны произойти со смартфонами Nokia после обновления, входят, помимо прочего, модернизированный интерфейс пользователя, усовершенствованная камера, интегрированная с Google Lens, новая «жестовая» навигационная система, адаптивные аккумуляторная батарея и система яркости.