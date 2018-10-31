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Три смартфона Nokia скоро обновят до Android Pie

Финская компания HMD Global объявила о том, что через несколько месяцев три смартфона Nokia обновят до Android Pie. Речь идёт о моделях Nokia 6, 5 и 3.

Три смартфона Nokia скоро обновят до Android Pie

Операционную систему Android Pie указанные гаджеты получат в январе-феврале наступающего года. Известно, что Google выпускает свои обновления для Android-устройств в несколько этапов: сначала делая его доступным для импортёра чипов, а уже после – для производителей смартфонов.

В перечень улучшений, которые должны произойти со смартфонами Nokia после обновления, входят, помимо прочего, модернизированный интерфейс пользователя, усовершенствованная камера, интегрированная с Google Lens, новая «жестовая» навигационная система, адаптивные аккумуляторная батарея и система яркости.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:52

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