Три смартфона Nokia скоро обновят до Android Pie
Финская компания HMD Global объявила о том, что через несколько месяцев три смартфона Nokia обновят до Android Pie. Речь идёт о моделях Nokia 6, 5 и 3.
Операционную систему Android Pie указанные гаджеты получат в январе-феврале наступающего года. Известно, что Google выпускает свои обновления для Android-устройств в несколько этапов: сначала делая его доступным для импортёра чипов, а уже после – для производителей смартфонов.
В перечень улучшений, которые должны произойти со смартфонами Nokia после обновления, входят, помимо прочего, модернизированный интерфейс пользователя, усовершенствованная камера, интегрированная с Google Lens, новая «жестовая» навигационная система, адаптивные аккумуляторная батарея и система яркости.
Операционную систему Android Pie указанные гаджеты получат в январе-феврале наступающего года. Известно, что Google выпускает свои обновления для Android-устройств в несколько этапов: сначала делая его доступным для импортёра чипов, а уже после – для производителей смартфонов.
В перечень улучшений, которые должны произойти со смартфонами Nokia после обновления, входят, помимо прочего, модернизированный интерфейс пользователя, усовершенствованная камера, интегрированная с Google Lens, новая «жестовая» навигационная система, адаптивные аккумуляторная батарея и система яркости.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:52