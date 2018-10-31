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Эксперт прокомментировал новую концепцию миграционной политики РФ

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал новую концепцию миграционной политики, представленную президентом России Владимиром Путиным. Концепция направлена на создание более комфортных условий для переезда в Россию соотечественниками из-за рубежа, создание четких правил въезда и получения вида на жительство, а также возможность легального трудоустройства и получение гражданства.

Эксперт прокомментировал новую концепцию миграционной политики РФ

Дмитрий Журавлев в комментарии корреспонденту Nation news отметил важность принятия документа. Самой концепции он еще не видел, но указал на важность главного лейтмотива — облегчение административных барьеров и искоренение многих бюрократических проволочек. Если все прописанные в документе нормы воплотятся в жизнь, то это откроет путь тем людям, которые стремятся в Россию.

В тоже время необходимо усилить работу по фильтрации. На сегодняшний день многие страны мира работают наl привлечением высококвалифицированных мигрантов. Эксперт отметил, что не ожидает резкого увеличения количества мигрантов в России. Все это будет проходить в течение многих лет, заявил он.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:35

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