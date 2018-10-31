Ведущие «Дома-2» разлучили Лешу Купина и Майю Донцову, разместив их на разных съемочных площадках
Не первый год зрители телепроекта «Дом-2» требуют от редакторов хоть какой-то справедливости, а также интересуются, почему участников, которые постоянно провоцируют своих коллег на конфликт или разрушают их отношения, не отправляют с позором за ворота, а наоборот устраивают им благоприятные условия: всегда защищают их и оберегают от любых напастей.
Поклонники реалити-шоу откровенно говорят, что первая в списке таких «любимчиков» руководства находится Майя Донцова. За то время, что эта девушка живет в периметре, она спровоцировала бесчисленное количество коллег, многие из которых были вынуждены даже покинуть «Дом-2», а также разрушила ни одну пару. И несмотря на все это, она является рейтинговой участницей и не планирует в ближайшем будущем уходить с экранов.
Кроме того, имея скверный характер и не самую привлекательную внешность, Майя заполучила в подарок Алексея Купина, а также иммунитет на разбор их отношений. В частности, фанаты телестройки заметили, что ребят никогда не проверяли на искренность чувств и не разделяли по разным съемочным площадкам, чего не скажешь о других парах.
Неоднократно публика буквально требовала, чтобы ведущие хотя бы единожды разлучили возлюбленных, чтобы посмотреть, как они будут вести себя друг без друга. И вот, впервые за полтора года их отношений это случилось.
Несмотря на то, что в эфирах Купин и Донцова все еще вместе развлекаются на Острове любви, в реальном времени парень был вынужден покинуть избранницу, отправившись на Поляну, чтобы принять участие в следующем этапе конкурса «Человек года», а также решить вопросы с документами для регистрации брака на Сейшелах.
Поклонники реалити-шоу откровенно говорят, что первая в списке таких «любимчиков» руководства находится Майя Донцова. За то время, что эта девушка живет в периметре, она спровоцировала бесчисленное количество коллег, многие из которых были вынуждены даже покинуть «Дом-2», а также разрушила ни одну пару. И несмотря на все это, она является рейтинговой участницей и не планирует в ближайшем будущем уходить с экранов.
Кроме того, имея скверный характер и не самую привлекательную внешность, Майя заполучила в подарок Алексея Купина, а также иммунитет на разбор их отношений. В частности, фанаты телестройки заметили, что ребят никогда не проверяли на искренность чувств и не разделяли по разным съемочным площадкам, чего не скажешь о других парах.
Неоднократно публика буквально требовала, чтобы ведущие хотя бы единожды разлучили возлюбленных, чтобы посмотреть, как они будут вести себя друг без друга. И вот, впервые за полтора года их отношений это случилось.
Несмотря на то, что в эфирах Купин и Донцова все еще вместе развлекаются на Острове любви, в реальном времени парень был вынужден покинуть избранницу, отправившись на Поляну, чтобы принять участие в следующем этапе конкурса «Человек года», а также решить вопросы с документами для регистрации брака на Сейшелах.