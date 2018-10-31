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Вера Брежнева в Insagram показала селфи со старшей дочерью

Знаменитая певица Вера Брежнева в личном блоге Insagram показала снимок-селфи, где она позирует со своей старшей дочерью Соней. Поклонники отметили удивительное сходство родственниц.

Вера Брежнева в Insagram показала селфи со старшей дочерью

Вера Брежнева в Insagram опубликовала снимок с дочерью Соней. А пост она подписала так: «Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера». Дело в том, что Соня Киперман, которой исполнилось 17 лет, уже проживает в Америке. Возможно, певица решила напомнить наследнице, что всегда готова прийти на помощь и поддержать в трудный момент жизни.

Читатели блога Брежневой отметили, что звездная мама и ее старшая наследница очень похожи друг на друга, просто как две капли воды, и их можно назвать скорее сестрами. Многие оценили отличный внешний вид певицы, которой в феврале 2019 года исполнится 37 лет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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