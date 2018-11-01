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Nissan установил мировой рекорд по синхронному «танцу» внедорожников

Nissan установил очередной мировой рекорд, попав в Книгу Гиннесса за самый большой синхронный «танец» внедорожников Patrol. На опубликованных в YouTube кадрах видно, как 180 автомоделей одновременно передвигаются, образуя гигантскую фигуру пустынного сокола.

Nissan установил мировой рекорд по синхронному «танцу» внедорожников

Таким образом, был побит предыдущий рекорд – при участии 36 машин. Исполнением «танца» внедорожников Nissan Patrol руководил известный гонщик Аксиль Джеффрис. Это уже третье попадание данной автомодели в Книгу Гиннесса. Тремя годами ранее кроссовер установил мировой рекорд по быстроте в подъёме на 100-метровую дюну, а в 2013 году – пробуксировал самый тяжеловесный авиалайнер на 50-метровую дистанцию.


Nissan Patrol пользуется мировой востребованностью у автомобилистов. Его главные конкуренты – автомодели компаний Toyota и Infiniti.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:00

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