Александр Гобозов рад за Алиану Устиненко и Андрея Шабарина

«Да, возможно, она поторопилась, и ей не стоило так быстро сближаться с Андреем, но это ее выбор, ее жизнь, ее решение, и если она будет счастлива, я буду за неё рад! Как я отношусь к Андрею? Нормально! В отношения их я лезть не собираюсь, желаю ребятам добра, оба взрослые и знают, чего хотят от жизни!», - сообщил он.





Судя по всему, продюсерам такое положение вещей не понравилось, и они поставили девушку перед выбором: либо создавать пару с одним из участников, либо в периметр возвращается Александр Гобозов, и они снова будут спасать свою семью.Во всяком случае именно так зрители реалити-шоу объясняют роман, который несколько дней назад закрутился между Алианой и Андреем Шабариным. Причем закрутился настолько стремительно, что у ребят уже случилось «волшебство».Многие даже осудили Устиненко за легкодоступность, напомнив, что главное в девушке – это загадка, а в ней разгадывать уже больше нечего, а потому Шабарину скоро станет скучно, и он переключится на новую жертву своего обаяния и большого кошелька.Высказался по поводу новых отношений бывшей жены и Александр Гобозов, решивший поддержать мать своего ребенка.Кроме того, мужчина подчеркнул, что если Шабарин позволит себе поднять руку на Алину, то он обязательно вступится за нее, а вот если они поженятся, то тогда он не будет иметь никакого права вмешиваться в чужую семью и ее проблемы.