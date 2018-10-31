АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Александр Гобозов рад за Алиану Устиненко и Андрея Шабарина

С тех пор, как Алина Устиненко вернулась на телепроект «Дом-2» в статусе участницы, прошло уже достаточно много времени, однако она так и не смогла построить отношений ни с одним из своих ухажеров.

Судя по всему, продюсерам такое положение вещей не понравилось, и они поставили девушку перед выбором: либо создавать пару с одним из участников, либо в периметр возвращается Александр Гобозов, и они снова будут спасать свою семью.

Александр Гобозов рад за Алиану Устиненко и Андрея Шабарина

Во всяком случае именно так зрители реалити-шоу объясняют роман, который несколько дней назад закрутился между Алианой и Андреем Шабариным. Причем закрутился настолько стремительно, что у ребят уже случилось «волшебство».

Многие даже осудили Устиненко за легкодоступность, напомнив, что главное в девушке – это загадка, а в ней разгадывать уже больше нечего, а потому Шабарину скоро станет скучно, и он переключится на новую жертву своего обаяния и большого кошелька.

Высказался по поводу новых отношений бывшей жены и Александр Гобозов, решивший поддержать мать своего ребенка.

Александр Гобозов рад за Алиану Устиненко и Андрея Шабарина

«Да, возможно, она поторопилась, и ей не стоило так быстро сближаться с Андреем, но это ее выбор, ее жизнь, ее решение, и если она будет счастлива, я буду за неё рад! Как я отношусь к Андрею? Нормально! В отношения их я лезть не собираюсь, желаю ребятам добра, оба взрослые и знают, чего хотят от жизни!», - сообщил он.

Кроме того, мужчина подчеркнул, что если Шабарин позволит себе поднять руку на Алину, то он обязательно вступится за нее, а вот если они поженятся, то тогда он не будет иметь никакого права вмешиваться в чужую семью и ее проблемы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущие «Дома-2» разлучили Лешу Купина и Майю
Анастасия Волочкова в Instagram показала снимок с
Британский стилист Сэм Бернетт раскрыл секрет
Александр Гобозов рад за Алиану Устиненко и
Биологи создали глазной имплант, который
Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что
Виктория Дайнеко в Instagram опубликовала
Татьяна Африкантова раскритиковала беременную
Игроки РС и Xbox жалуются на Fallout 76
На Марсе обнаружили множество редких компонентов
Ксения Собчак случайно показала лицо сына Платона
На YouTube появилась аудиозапись, как учеников
Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото
Роман Гриценко настроен серьезно в отношениях с
«Дом-2»: Денис Кондратьев снова попытался
Компания Tata продемонстрировала флагманскую
Nubia представила смартфон версии Nubia X на два
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев заявил,
Анна Седокова в Instagram опровергла слухи о
В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала
Киру Найтли раскритиковали за странный наряд на
Житель Благовещенска откопал на даче десятки
Обнародованы вредные добавки в современном хлебе
Geekbench: Google создаёт устройство с
Гигантская чёрная дыра находится ближе к Земле,
Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что
Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном
На Камчатке сотрудники золотодобывающего
Беременная Екатерина Вуличенко в Instagram
Актриса Мария Аронова призналась о пополнении в
Просмотреть все новости