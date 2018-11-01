Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о переменах в МХТ после его смерти
Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, рассказала о переменах в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, произошедших после смерти её мужа. Народный артист руководил МХТ на протяжении 31 года.
По словам Марины Зудиной, теперь она для коллектива МХТ стала просто сотрудницей, а не женой их директора. Ранее актрису всегда поддерживал супруг, а теперь она осталась одна. Олег Табаков умер в марте этого года, и лишь сейчас его вдова немного привыкла к произошедшим в драмтеатре изменениям. Так, новым главой культурного учреждения стал театральный режиссёр Сергей Женовач, а основанным Олегом Табаковым Московским театром «Табакерка» и возглавляемым им до самой смерти ныне руководит его ученик, актёр Владимир Машков.
Некоторые спектакли, в которых участвовала Марина Зудина, даже несмотря на проходящие репетиции, были отменены. Актриса считает, что дело не в ней самой, а в том, что у нового руководства МХТ иное видение на курс развития драмтеатра.
По словам Марины Зудиной, теперь она для коллектива МХТ стала просто сотрудницей, а не женой их директора. Ранее актрису всегда поддерживал супруг, а теперь она осталась одна. Олег Табаков умер в марте этого года, и лишь сейчас его вдова немного привыкла к произошедшим в драмтеатре изменениям. Так, новым главой культурного учреждения стал театральный режиссёр Сергей Женовач, а основанным Олегом Табаковым Московским театром «Табакерка» и возглавляемым им до самой смерти ныне руководит его ученик, актёр Владимир Машков.
Некоторые спектакли, в которых участвовала Марина Зудина, даже несмотря на проходящие репетиции, были отменены. Актриса считает, что дело не в ней самой, а в том, что у нового руководства МХТ иное видение на курс развития драмтеатра.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:00