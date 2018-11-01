Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о переменах в МХТ после его смерти





По словам Марины Зудиной, теперь она для коллектива МХТ стала просто сотрудницей, а не женой их директора. Ранее актрису всегда поддерживал супруг, а теперь она осталась одна. Олег Табаков умер в марте этого года, и лишь сейчас его вдова немного привыкла к произошедшим в драмтеатре изменениям. Так, новым главой культурного учреждения стал театральный режиссёр Сергей Женовач, а основанным Олегом Табаковым Московским театром «Табакерка» и возглавляемым им до самой смерти ныне руководит его ученик, актёр Владимир Машков.Некоторые спектакли, в которых участвовала Марина Зудина, даже несмотря на проходящие репетиции, были отменены. Актриса считает, что дело не в ней самой, а в том, что у нового руководства МХТ иное видение на курс развития драмтеатра.