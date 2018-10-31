Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что Виктория Боня для омоложения использует «фотошоп»

«..При желании на ее страничке в Instagram можно найти процедуры, к которым она прибегала для того, чтобы усовершенствовать свое лицо», - заявил пластический хирург одной из клиник Москвы.

«..Скорее всего, в этом заслуга карбоновых пилингов, возможностей аппаратной косметологии (лазеры СО2) и процедуры биоревитализации», - заявил пластический хирург.





Многие знаменитости в наши дни чрезвычайно стремятся к тому, чтобы быть привлекательными. В итоге это приводит к тому, что даже в относительно молодом возрасте некоторые из звезд начинают бегать к пластическим хирургам, пытаясь достичь идеала.Пластический хирург одной из московских клиник Александр Вдовин решил оценить внешность экс-звезды телепроекта «Дом-2» Виктории Бони. По словам специалиста, 38-летняя телезнаменитость больше отдает предпочтение «фотошопу», нежели эстетической медицине.Вдовин подчеркнул, что Виктория Боня правильно делает, ведь ей пластика попросту не показана. Также пластический хирург отметил, что бывшая участница «Дома-2» еще «слишком молода» для того, чтобы менять что-то в себе с целью омоложения, так как не имеет значительных проблем с внешностью. Александр Вдовин поспешил указать на то, что Вика никогда не скрывала от интернет-пользователей, что делает себе «уколы красоты» за границей у популярнейших врачей за огромные деньги.По словам специалиста, Виктория Боня, судя по ее фотографиям и постам в личном инста-блоге, при помощи препарата скульптра и филеров на основе гиалуроновой кислоты делала контурную пластику скуловой дуги, подборотка, угла нижней челюсти, а также височной части. Вдобавок телезнаменитость делала себе увлажняющие инъекции в губы.Александр Вдовин также обратил внимание на то, что в свои 38 лет, несмотря на то, что это возраст, когда у женщин появляются первые признаки старения наподобие мелких морщинок, кожа звезды реалити-шоу «Дом-2» находится в прекрасном состоянии.