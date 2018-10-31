АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что Виктория Боня для омоложения использует «фотошоп»

Пластический хирург Александр Вдовин поделился мнением по поводу внешности бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони.

Многие знаменитости в наши дни чрезвычайно стремятся к тому, чтобы быть привлекательными. В итоге это приводит к тому, что даже в относительно молодом возрасте некоторые из звезд начинают бегать к пластическим хирургам, пытаясь достичь идеала.

Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что Виктория Боня для омоложения использует «фотошоп»

Пластический хирург одной из московских клиник Александр Вдовин решил оценить внешность экс-звезды телепроекта «Дом-2» Виктории Бони. По словам специалиста, 38-летняя телезнаменитость больше отдает предпочтение «фотошопу», нежели эстетической медицине.

Вдовин подчеркнул, что Виктория Боня правильно делает, ведь ей пластика попросту не показана. Также пластический хирург отметил, что бывшая участница «Дома-2» еще «слишком молода» для того, чтобы менять что-то в себе с целью омоложения, так как не имеет значительных проблем с внешностью. Александр Вдовин поспешил указать на то, что Вика никогда не скрывала от интернет-пользователей, что делает себе «уколы красоты» за границей у популярнейших врачей за огромные деньги.

«..При желании на ее страничке в Instagram можно найти процедуры, к которым она прибегала для того, чтобы усовершенствовать свое лицо», - заявил пластический хирург одной из клиник Москвы.


Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что Виктория Боня для омоложения использует «фотошоп»

По словам специалиста, Виктория Боня, судя по ее фотографиям и постам в личном инста-блоге, при помощи препарата скульптра и филеров на основе гиалуроновой кислоты делала контурную пластику скуловой дуги, подборотка, угла нижней челюсти, а также височной части. Вдобавок телезнаменитость делала себе увлажняющие инъекции в губы.

Александр Вдовин также обратил внимание на то, что в свои 38 лет, несмотря на то, что это возраст, когда у женщин появляются первые признаки старения наподобие мелких морщинок, кожа звезды реалити-шоу «Дом-2» находится в прекрасном состоянии.

«..Скорее всего, в этом заслуга карбоновых пилингов, возможностей аппаратной косметологии (лазеры СО2) и процедуры биоревитализации», - заявил пластический хирург.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания «АвтоВАЗ» начала производить новый багги
Ведущие «Дома-2» разлучили Лешу Купина и Майю
Анастасия Волочкова в Instagram показала снимок с
Британский стилист Сэм Бернетт раскрыл секрет
Александр Гобозов рад за Алиану Устиненко и
Биологи создали глазной имплант, который
Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что
Виктория Дайнеко в Instagram опубликовала
Татьяна Африкантова раскритиковала беременную
Игроки РС и Xbox жалуются на Fallout 76
На Марсе обнаружили множество редких компонентов
Ксения Собчак случайно показала лицо сына Платона
На YouTube появилась аудиозапись, как учеников
Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото
Роман Гриценко настроен серьезно в отношениях с
«Дом-2»: Денис Кондратьев снова попытался
Компания Tata продемонстрировала флагманскую
Nubia представила смартфон версии Nubia X на два
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев заявил,
Анна Седокова в Instagram опровергла слухи о
В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала
Киру Найтли раскритиковали за странный наряд на
Житель Благовещенска откопал на даче десятки
Обнародованы вредные добавки в современном хлебе
Geekbench: Google создаёт устройство с
Гигантская чёрная дыра находится ближе к Земле,
Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что
Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном
На Камчатке сотрудники золотодобывающего
Беременная Екатерина Вуличенко в Instagram
Просмотреть все новости