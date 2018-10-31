Татьяна Африкантова раскритиковала беременную Алену Савкину

«Конечно достаточно жестко, но в целом, если отбросить эмоции, Африкантова ведь в чем-то права», «Такое чувство, что Татьяна Владимировна делает для поднятия рейтингов своей дочери намного больше, чем сама Марина», - отреагировали поклонники телестройки.





Еще совсем недавно от женщины досталось Ольге Рапунцель, Алиане Устиненко, Роману Капаклы, Илье Яббарову, а теперь очередь дошла и до беременной Алены Савкиной.Стоит сказать, что если многие зрители относятся к девушке с пониманием, сочувствуя ее тяжелому положению и перспективе воспитывать сына в одиночестве, то Африкантова-старшая не испытывает к ней жалости, считая, что Алена сама виновата, что без раздумий отдалась Илье Яббарову, несмотря на то, что ей заранее говорили о возможном исходе этого романа.По мнению Татьяны Владимировны, несправедливо отдавать квартиру и звание «Человека года» девушке, которая ничего на проекте не достигла, а лишь по глупости забеременела от Яббарова.