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Татьяна Африкантова раскритиковала беременную Алену Савкину

В то время, как участница телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова успешно продвигается к финалу конкурса «Человек года», ее мама не перестает оказывать ей поддержку, критикуя в социальной сети Instagram ее прямых конкурентов.

Еще совсем недавно от женщины досталось Ольге Рапунцель, Алиане Устиненко, Роману Капаклы, Илье Яббарову, а теперь очередь дошла и до беременной Алены Савкиной.

Татьяна Африкантова раскритиковала беременную Алену Савкину

Стоит сказать, что если многие зрители относятся к девушке с пониманием, сочувствуя ее тяжелому положению и перспективе воспитывать сына в одиночестве, то Африкантова-старшая не испытывает к ней жалости, считая, что Алена сама виновата, что без раздумий отдалась Илье Яббарову, несмотря на то, что ей заранее говорили о возможном исходе этого романа.

По мнению Татьяны Владимировны, несправедливо отдавать квартиру и звание «Человека года» девушке, которая ничего на проекте не достигла, а лишь по глупости забеременела от Яббарова.

Татьяна Африкантова раскритиковала беременную Алену Савкину

«Конечно достаточно жестко, но в целом, если отбросить эмоции, Африкантова ведь в чем-то права», «Такое чувство, что Татьяна Владимировна делает для поднятия рейтингов своей дочери намного больше, чем сама Марина», - отреагировали поклонники телестройки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:10

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