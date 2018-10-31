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Ксения Собчак случайно показала лицо сына Платона

Уже скоро сын тележурналистки Собчак и актера Максима Виторгана отметит свой второй день рождения, но лица малыша до недавнего времени звездная мама не афишировала, и лишь в одном из последних видеороликов Платон повернулся на камеру, которую Ксения не успела отвести.

До сих пор поклонники и злопыхатели могли любоваться лишь детским затылком, а лицо малыша Ксения тщательно скрывала. Предполагается, что Собчак переживает из-за возможного сглаза, который недобросовестные люди могут наложить на Платона.

Ксения Собчак случайно показала лицо сына Платона

Фанаты Ксении успокаивают маму двухлетнего сына и заверяют, что ей нечего бояться, тогда как хейтеры со злобной усмешкой в комментариях утверждают, что «теперь уж точно сглазят».

Ксения Собчак случайно показала лицо сына Платона

Более того, антифанаты предрекают Ксении, что эта ее ошибка выльется в несчастье, и теперь ей нужно обложить сына оберегами и прочими «штучками» от сглаза.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:53

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