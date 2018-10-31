Ксения Собчак случайно показала лицо сына Платона





До сих пор поклонники и злопыхатели могли любоваться лишь детским затылком, а лицо малыша Ксения тщательно скрывала. Предполагается, что Собчак переживает из-за возможного сглаза, который недобросовестные люди могут наложить на Платона.Фанаты Ксении успокаивают маму двухлетнего сына и заверяют, что ей нечего бояться, тогда как хейтеры со злобной усмешкой в комментариях утверждают, что «теперь уж точно сглазят».Более того, антифанаты предрекают Ксении, что эта ее ошибка выльется в несчастье, и теперь ей нужно обложить сына оберегами и прочими «штучками» от сглаза.