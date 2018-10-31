На YouTube появилась аудиозапись, как учеников заставляют вступать в белорусский комсомол
На видеохостинге YouTube белорусской службой «Радио Свобода» была выложена аудиозапись, предположительно сделанная во время принуждения педагогами минской гимназии своих учеников вступать в Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) – аналога советского комсомола. Обнародованный материал вызвал широкий общественный резонанс, а количество просмотров в Сети через сутки после публикации приблизилось к 100 тысячам.
На аудиозаписи длительностью почти 8 минут слышно, как воспитанники гимназии отказываются подписывать документацию для вступления в упомянутую организацию, а руководство учебного учреждения грубо и требовательно вынуждает их изменить свою позицию, так как ему якобы необходима «100%-ная статистика». Педагоги взывают к чувству патриотизма учеников, оперируя высокими словами о долге и родине, но безуспешно – те не желают вступать в комсомол.
Пресс-секретарь белорусского Минобразования Людмила Высоцкая заявила, что в ведомстве «шокированы» данной публикацией, так как их позиция однозначна – вступать в общественные организации следует исключительно добровольно. Она также отметила: гарантии того, что аудиозапись не является фейковой, не имеется.
Прокомментировали ситуацию и в БРСМ. В организации подчеркнули: пополнение их рядов – дело добровольное, по зову сердца, а по поводу подобных инцидентов для разбирательства следует обращаться непосредственно к ним.
На аудиозаписи длительностью почти 8 минут слышно, как воспитанники гимназии отказываются подписывать документацию для вступления в упомянутую организацию, а руководство учебного учреждения грубо и требовательно вынуждает их изменить свою позицию, так как ему якобы необходима «100%-ная статистика». Педагоги взывают к чувству патриотизма учеников, оперируя высокими словами о долге и родине, но безуспешно – те не желают вступать в комсомол.
Пресс-секретарь белорусского Минобразования Людмила Высоцкая заявила, что в ведомстве «шокированы» данной публикацией, так как их позиция однозначна – вступать в общественные организации следует исключительно добровольно. Она также отметила: гарантии того, что аудиозапись не является фейковой, не имеется.
Прокомментировали ситуацию и в БРСМ. В организации подчеркнули: пополнение их рядов – дело добровольное, по зову сердца, а по поводу подобных инцидентов для разбирательства следует обращаться непосредственно к ним.
Политика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:49